Le maillot jaune Adam Yates tente de "récupérer le plus possible"

Adam Yates a conservé son maillot jaune à l'issue de la troisième étape du Tour de France, lundi. "C'était une bonne journée. Pour nous, il s'agissait plutôt de récupérer le plus possible", a résumé le Britannique d'UAE Team Emirates auprès de l'organisation.

"Il y a deux étapes plutôt tranquilles en ce qui concerne la lutte pour le général, puisque j'espère que demain ce sera comme aujourd'hui", a ajouté Pogacar. "Ensuite, on attaquera les Pyrénées. Le Tour de France est long, mais nous serons un peu plus à l'abri si nous pouvons gagner des secondes ici et là. On verra plus tard si j'ai les jambes pour gagner le Tour de France."