Le Team EF Education-EasyPost emmenée par Carapaz, Uran et Powless

"Ce Tour est difficile à prédire, surtout avec les premiers jours à Bilbao", a déclaré Vaughters. "Je suis très enthousiaste à propos de l'équipe parce qu'elle est très dynamique et flexible. Nous savons de quoi Richard est capable, qu'il est excellent pour lire une course et réagir. Nous le soutiendrons, mais nous garderons aussi nos options ouvertes quand il s'agira d'aborder la course. Powless a parcouru plus de kilomètres à l'attaque que n'importe qui d'autre lors du dernier Tour et nous espérons qu'il pourra passer à l'étape suivante. Magnus (Cort) et Rigo (Uran) sont des vainqueurs d'étape".