Lennard Hofstede se retire du peloton à 29 ans

Lennard Hofstede, membre de la Jumbo-Visma depuis 2019, avait encore un an de contrat mais il préfère se retirer maintenant en raison de problèmes physiques qui le perturbent depuis deux ans.

"Pour être clair, ce n'est pas une décision difficile ou désagréable", déclare Lennard Hofstede. "Je sentais depuis un moment que cela allait arriver. Je n'étais pas complètement en forme ces derniers temps et j'ai progressivement perdu le plaisir de faire des courses. Et c'est l'essence de ma vie de cycliste professionnel. Cette décision me fait donc du bien et je suis particulièrement reconnaissant pour les nombreuses expériences formidables que j'ai vécues ici. Je m'arrête vraiment avec le sourire".