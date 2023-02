Les Belges rêvent aussi d'un maillot arc-en-ciel dans l'épreuve du relais mixte vendredi

L'an dernier à Fayeteville, l'Italie avait devancé les Etats-Unis. Les Belges avaient dû se contenter d'une médaille de bronze. Cette fois, Laurens Sweeck, 29 ans, Antoine Jamin, Joran Wyseure, 22 ans, Marion Norbert Riberolle, 24 ans, Julie Brouwers et Xaydee van Sinae, 17 ans, veulent pouvoir rivaliser face aux Pays-Bas et à la France, citée comme outsider.

"Nous sommes ici sans stress", a avoué Antoine Jamin, le Namurois de 17 ans, lors d'un point presse jeudi à Brasschaat. "C'est une nouvelle discipline et je suis impatient d'en être. Ils voulaient un gars explosif et j'ai ça dans les jambes pour faire un tour rapide. Nous avons les capacités d'aller chercher l'or", a estimé le spécialiste du mountainbike.

"Mais cela va être dur", a estimé de son côté Julie Brouwers, 20 ans. "J'espère que nous pourrons nous illustrer, nous les filles, dans cette discipline. C'est quelque chose de nouveau, pour beaucoup d'entre nous. Je suis vraiment curieuse de voir comment cela va se passer".

Chaque pays délègue une équipe de six avec trois messieurs et trois dames, et un mix de juniors, espoirs et professionnels. Chacun court un tour.