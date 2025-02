Les formes de Wout van Aert et De Lie, les favoris du Nieuwsblad: Dans le Peloton vous dit tout avant le week-end d'ouverture en Belgique

Le Nieuwsblad

Ce samedi, le cyclisme fait donc son grand retour en Belgique avec le circuit Het Nieuwsblad. Philippe Gilbert, deux fois vainqueur de l'épreuve, décrit une certaine excitation à l'approche de l'événement. "Ça a toujours été la course d'ouverture en Belgique, il y avait toujours toute l'attente médiatique. Quand on est coureur, on lit la presse, on se tient au courant, c'est une pression qui monte. Et c'est toujours une fierté de gagner une course comme celle-là".

Des chances belges

Wout van Aert a rassuré sur son état de forme lors du dernier contre-la-montre sur le Tour d'Algarve. Lui qui a joué de malchance la saison dernière avec des chutes sur "À Travers la Flandre" et ensuite sur la Vuelta, espère continuer sa préparation pour ses deux grands objectifs de la saison: le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. "Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas favori pour le Nieuwsblad. On n'est pas obligé d'être à 100% de ses capacités pour remporter cette course", souligne Stéphane Thirion.