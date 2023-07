Les Pyrénées arrivent dès la 5e étape, entre Pau et Laruns

Après les nombreux petits dénivelés du Pays basque espagnol durant le week-end et deux étapes de "repos" propices aux sprinters lundi et mardi, le peloton du 110e Tour de France va aborder la haute montagne mercredi à l'occasion de la 5e étape, la première dans les Pyrénées. Elle mènera sur la distance de 162,7 km les coureurs de Pau à Laruns. Elle propose une entrée de qualité avant le plat de résistance de jeudi et la première arrivée au sommet à Cauterets-Cambasque.