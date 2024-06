Lidl-Trek prologne de deux ans le contrat de Toms Skujins

Cette saison, Skujins obtenu son meilleur résultat aux Strade Bianche, terminant deuxième à un peu moins de trois minutes de Tadej Pogacar. Il a également été deux fois champion de Lettonie sur route (2019, 2021) et quatre fois en contre-la-montre (2018, 2021, 2022, 2023).

"À chaque fois qu'une prolongation est évoquée, elle est finalisée de plus en plus tôt" a réagi le principal intéressé sur le site webde Lidl-Trek. "Les deux parties ont un respect mutuel et un intérêt commun. La direction que prend l'équipe me satisfait également. Nous allons de l'avant et progressons. J'aurais du mal à me voir sous un autre maillot".