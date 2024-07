L'Italien Matteo Trentin fait coup double dans la 4e étape à Herve

L'Italien Matteo Trentin (Tudor) s'est imposé au sprint dans la 4e étape du Tour de Wallonie, jeudi entre Verviers et Herve sur la distance de 188,51 kilomètres. Le champion d'Europe de 2018 a du même coup dépossédé le Néo-Zélandais Corbin Strong du maillot orange de leader du classement général, à une journée de la fin de la course wallonne.

Au passage de la difficulté majeure du jour, la côte de La Redoute (km 56), le groupe de tête possédait 2:45 d'avance sur le peloton. Au premier passage de la ligne d'arrivée, à 28 kilomètres du but, l'avantage des cinq échappés était revenu à 1:10. Liam Slock a été le dernier survivant de l'échappée qui a été totalement neutralisée à trois kilomètres de l'arrivée. Le Norvégien Per Hagenes (Visma-Lease-a-Bike) a joué vainement son va-tout avec trois autres coureurs qui ont été repris sous la flamme rouge.

Le peloton a attendu le premier sprint intermédiaire (km 45) pour donner carte blanche à l'échappée du jour. Cinq coureurs ont ainsi pris la clé des champs: l'Autrichien Michael Gogl (Alpecin-Deceuninck), l'Italien Lorenzo Milesi (Movistar), Liam Slock (Lotto Dstny), l'Américain Cole Kessler (Lidl-Trek) et le Danois William Levy (UNO-X).

Le sprint a vu émerger Trentin (Tudor) devant Timo Kielich (Alpecin-Deceuninck) et le Français Emilien Jeannière (TotalEnergies). Trentin a fait coup double en dépossédant le Néo-Zélandais Corbin Strong, 4e, du maillot orange de leader du classement, grâce au jeu des bonifications. L'Italien a conquis à Herve son premier succès sous le maillot de l'équipe Tudor; sa dernière victoire remontait au 12 octobre 2022 au Tour de Vénétie.

La cinquième et dernière étape du 45e Tour de Wallonie sera disputée vendredi entre Mouscron et Thuin sur la distance de 192,15 kilomètres. Le vainqueur final de la course wallonne succédera à l'Italien Filippo Ganna.