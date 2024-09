Lorenzo Finn sacré champion du monde chez les juniors, Edouard Claisse 11e

Lorenzo Finn est le nouveau champion du monde sur route chez les juniors. L'Italien s'est imposé jeudi après 127,2 km, avec un départ à Uster et une arrivée à Zurich, devant le Britannique Sebastian Grindley et le Néerlandais Senna Remijn dans la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. Edouard Claisse a été le premier Belge à franchir la ligne avec une 11e place.

Matisse Van Kerckhove, en bronze sur le contre-la-montre juniors, a signé une 16e place finale.

Plus tôt dans la journée, chez les juniores, la Britannique Cat Ferguson a décroché le titre de championne du monde sur la course en ligne, deux jours après son sacre sur le contre-la-montre. Côté belge, les juniores n'ont joué aucun rôle dans la course. Ella Heremans est classée 16e à 2:25, Ilken Seynave 29e et Auke De Buysser 32e à 5:27; Falke Kerkhof 59e à 7:45.