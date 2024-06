Lotte Kopecky: "C'est toujours plaisant de devenir championne, même pour la 6e fois"

Lotte Kopecky (SD Worx) a très vite balisé son terrain jeudi au championnat national de contre-la-montre en passant avec une avance déjà confortable dès le premier pointage intermédiaire (9:32) devant Marthe Goossens (9:38), sa première poursuivante et future vice-championne nationale. Kopecky, qui adoptait une nouvelle position sur le vélo de contre-la-montre, avait Goossens en point de mire dans la deuxième partie de course. La déjà quintuple championne nationale n'a connu aucune difficulté pour dérocher une sixième titre consécutif dans l'exercice chronométré. "Ca commence à chiffrer", a ironisé Kopecky au micro de Sporza. "Mais c'est très plaisant de devenir championne de Belgique."

Commentant le parcours binchoise Kopecky a reconnu quelques passages plus compliqués. "Je ne vais pas dire que le parcours était difficile, mais il était dur par endroits, avec des parties en faux plat et du vent de face. La deuxième partie du parcours était idéal pour faire la différence. J'ai, par ailleurs, eu un bon sentiment quant à ma position sur le vélo." La championne de Belgique disputera le contre-la-montre olympique aux Jeux de Paris.

Lotte Kopecky, seule Belge, comme en 2023, de l'équipe SD Worx-Protime, disputera dimanche le championnat de Belgique sur route à Zottegem qu'elle avait remporté en 2023 avant de devenir championne du monde. "C'est un championnat et c'est difficile de contrôler une telle course, avec beaucoup de candidates, quand on est seule de son équipe. Mais j'espère pouvoir jouer un rôle."