Lotte Kopecky grande favorite de la troisième édition de la course féminine

Deuxième en 2022, Lotte Kopecky (SD Worx) pourrait bien devenir la première belge à inscrire son nom au palmarès de la course féminine de Paris-Roubaix dont la 3e édition aura lieu samedi sur 145,4 km entre Denain et Roubaix.

Lauréate du Tour des Flandres dimanche dernier mais aussi du Circuit Het Nieuwsblad et de la Nokere Koerse, Kopecky aura l'étiquette de grande favorite dans l'Enfer du Nord pour la course féminine samedi, soit la veille de la course messieurs. Ses principales concurrentes pour la victoire se retrouvent au sein de l'équipe Trek-Segafredo autour de l'Italienne Elisa Longo Borghini, lauréate devant Kopecky en 2022 et troisième du dernier Tour des Flandres.

Si Longo Borghini pourra compter sur le soutien de la Néerlandaise Lucinda Brand, Kopecky sera également bien entourée chez SD Worx avec la Néerlandaise Lorena Wiebes mais devra faire sans une autre Néerlandaise, Demi Vollering, ni la Suissesse Marlen Reusser, lauréate de Gand-Wevelgem.