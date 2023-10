Lotte Kopecky: "Le Tour est très beau mais je ne suis pas certaine d'y être"

"Je trouve la version 2024 du Tour de France féminin très belle", a expliqué Lotte Kopecky, en marge de la présentation du Tour de France mercredi à Paris. "J'apprécie particulièrement les premières étapes aux Pays-Bas et en Belgique. J'ai notamment un très bon souvenir de Valkenburg, départ de la 4e étape: je m'y suis imposée, dans la 4e étape du Simac Tour, au début septembre. Ensuite, ce sera l'étape belge à Liège avant la rentrée en France et les grosses difficultés finales. La finale à l'Alpe d'Huez me fait penser à l'avant-dernière étape du Tourmalet en 2023, il n'y a pas beaucoup de différence. Je trouve très bien que les organisateurs ajoutent chaque année une montée mythique au Tour de France féminin".

Les Jeux olympiques de Paris sont l'objectif principal de la société de l'équipe SD Worx, deuxième du Tour de France 2023. "Je ne sais pas encore si je serai au départ car les Jeux olympiques de Paris se déroulent tous les quatre ans et le Tour, c'est tous les ans. Je ne veux donc pas laisser tomber les JO. Je disputerai l'omnium sur piste le dimanche, veille du départ du Tour. Nous devons voir comme je peux gérer cela. Tout doit encore être discuté avec mon équipe et avec la fédération. Mais, si je devais participer au Tour, gagner à Liège serait très bien".