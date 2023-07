Lotte Kopecky s'assure mathématiquement le maillot vert du classement par points

Derrière la gagnante de l'étape danoise Emma Norsgaard (Movistar), la Néerlandaise Charlotte Kool (dsm-firmenich) a réglé le sprint du peloton à Blagnac, devant Kopecky. Cette dernière compte désormais 201 points, soit 69 de plus que la Sud-Africaine, sa plus proche poursuivante.

Entre le sprint intermédiaire (25 points) et l'arrivée de la 7e étape (20 points), et le contre-la-montre final (20 points), il ne reste qu'au maximum 65 points à récolter au classement par points. Kopecky n'a donc plus qu'à arriver sur la ligne d'arrivée dans les temps, dimanche à Pau, pour célébrer la victoire au classement par points.