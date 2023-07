Lotte Kopecky sceptique quant à la pénalité pour Vollering: "C'est un peu n'importe quoi"

"Ce n'était pas la meilleure journée pour l'équipe", a regretté Kopecky. La Néerlandaise Lorena Wiebes a abandonné la course dans la matinée, puis Vollering a été pénalisée. "C'est normal que personne ne te ramène si tu as perdu du terrain. Mais quand tu as un problème matériel, cela arrive tout le temps. Alors, c'est vraiment stupide qu'elle perde 20 secondes."

"Seule Marlen a roulé en tête du groupe qui a cherché à réduire l'écart" et à rallier Ricarda Bauernfeind en tête de course. "Je pense que ma présence dans le groupe a été la raison pour laquelle personne des autres équipes n'a voulu m'aider. Et je ne pouvais pas demander à Demi de le faire. Le classement général est le plus important pour nous, donc nous ne voulons pas perdre trop d'énergie maintenant pour en avoir besoin plus tard".