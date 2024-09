Lotte Kopecky s'élance à 13h26 pour le chrono, Julie De Wilde à 13h05

Les élites dames effectueront un parcours de 29,9 kilomètres entre Gossau et la Sechseläutenplatz à Zurich. Le parcours présente un dénivelé de 327 mètres et est vallonné dans sa première partie. La seconde partie est plate. Septante coureuses participeront à cette épreuve. La Bulgare Petya Minkova ouvrira les débats à 11h51:30.

Six concurrentes partiront après Kopecky. La tenante du titre, l'Américaine Chloe Dygert sera la dernière à se présenter sur la rampe de départ, à 13h35. La championne olympique australienne Grace Brown (13h33:30) et l'Autrichienne Christina Schweinberger (13h32), respectivement deuxième et troisième l'an passé, s'élanceront juste avant elle. La Néerlandaise Ellen van Dijk, deuxième à l'Euro, débutera sa course à 13h08, Demi Vollering à 13h30:30.