Lotto Dstny, avec cinq Belges, visera des victoires d'étapes grâce à Caleb Ewan

"Avec ces huit coureurs, nous envoyons une sélection solide", a expliqué le directeur sportif Kurt Van de Wouwer à propos de ce choix. "Caleb Ewan a déjà remporté cinq étapes du Tour de France et veut encore augmenter ce chiffre lors de la prochaine édition. Ces deux dernières années, il a eu sa part de malchance dans le Tour et les derniers mois n'ont pas été faciles non plus, mais il reste l'un des coureurs les plus rapides du peloton et il est notre plus grande chance de victoire d'étape. C'est pourquoi nous l'avons bien entouré avec Jasper De Buyst, et Jacopo Guarnieri dans le train du sprint. Florian (Vermeersch) et Frederik (Frison) auront pour mission de lancer ce train et auront l'occasion de passer à l'attaque dans d'autres étapes".

Ewan n'a remporté que deux victoires en 2023, la Schwalbe Classic en janvier et le GP Marcel Kint à la fin du mois de mai.