Lucinda Brand nouvelle leader après sa victoire dans le contre-la-montre de Knokke-Heist

Sa compatriote Charlotte Kool (DSM-Firmenich), qui a terminé 19e en 24 minutes et 8 secondes, a perdu sa première place au classement général et se retrouve 5e à 1:05 de Brand. La coureuse de 24 ans avait triomphé plus tôt dans la journée de samedi dans la première partie de la troisième étape, un parcours entre Breskens et Knokke-Heist (82,6 km). Il s'agissait déjà de sa quatrième victoire dans la course par étapes.

La Britannique Anna Henderson a signé le deuxième meilleur temps du contre-la-montre en 22 minutes et 55 secondes. La Danoise Emma Norsgaard complète le podium de cette deuxième partie de la troisième étape avec un chrono de 23 minutes et 3 secondes.