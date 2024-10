Manuele Tarozzi surprend le peloton sur la 6e étape, Max Poole reste leader

L'Italien Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) a triomphé dans un sprint à deux du Sud-Africain Stefan de Bod (EF Education-EasyPost) sur la 6e étape du Tour de Langkawi cycliste (2.Pro) disputée entre Batu Pahat et Kulai sur 123,4 kilomètres.

Tarozzi et de Bod faisaient partie d'une échappée de quatre coureurs partis à près de 100 kilomètres de l'arrivée. Ils étaient accompagnés de l'Italien Davide Gaburro (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) et du Suisse Valentin Darbellay (Team Corratec-Vini Fantini).

Le quatuor a compté jusqu'à deux minutes d'avance sur le peloton, qui a tardé à boucher l'écart. Tarozzi et de Bod en ont profité et ont tenu jusqu'à la ligne d'arrivée, sur laquelle l'Italien s'est imposé dans un sprint à deux. Il s'agit de la troisième victoire professionnelle du coureur de 26 ans, et sa deuxième cette saison, après une étape du Tour du Lac Qinghai, en Chine.