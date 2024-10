Mark Cavendish reçoit son titre de chevalier du Prince William

'Cav' a reçu l'honneur pour son "exceptionnelle contribution au sport cycliste, son travail caritatif sur et en dehors de l'Île de Man et en tant qu'ambassadeur sportif du Royaume-Uni et de l'Île de Man". Il portera désormais le titre de 'Sir'. Avant lui, seulement deux de ses camarades mannois avaient été mis à l'honneur par la couronne.

Lors du dernier Tour de France, Mark Cavendish a écrit l'histoire en décrochant la 35e victoire d'étape de sa carrière sur la Grande Boucle. Il est ainsi devenu le seul détenteur du record de victoires, qu'il partageait jusqu'alors avec Eddy Merckx. Le Britannique de 39 ans a participé 15 fois au Tour.