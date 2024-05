Mark Cavendish remporte la 2e étape au sprint, Martin Voltr prend la tête du général

Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) a remporté jeudi la deuxième étape du Tour de Hongrie, course cycliste de catégorie 2.Pro. Le Britannique s'est imposé au sprint après 162,1 km de course entre Tokaj et Kazincbarcika. Au classement général, le Tchèque Martin Voltr (Pierre Baguette) prend la première place avec cinq secondes d'avance sur Cavendish.