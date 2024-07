Markus Hoelgaard surprend le peloton sur la 3e étape, Corbin Strong reste leader

Le champion de Norvège Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) s'est imposé dans un sprint à deux face à Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) au terme de la 3e étape du Tour de Wallonie (2.Pro), disputée sur 192,6 km entre Arlon et La Roche-en-Ardenne. Corbin Strong (Israel Premier Tech) a conservé son maillot orange de leader du classement général.

L'étape vallonnée a été marquée par l'échappée de Janssens et Hoelgaard, en compagnie de Gilles De Wilde (Flanders-Baloise) et du Suisse Johan Jacobs (Movistar). Ce dernier a été lâché à 57 km de l'arrivée alors que De Wilde a perdu le contact à 30 bornes du but.