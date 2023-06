Mathieu van der Poel seul favori à Aerschot

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) sera le grand favori de la 20e édition d'À Travers le Hageland cycliste (1. Pro) samedi. La course se termine à la citadelle de Diest et comprend des portions non-goudronnées, des secteurs pavés et des côtes.

L'équipe Alpecin Deceuninck a d'autres arguments dans ses rangs, avec notamment Gianni Vermeersch, 2e en 2022, Dries De Bondt, vainqueur en 2014, et Timo Kielich, alors que van der Poel a aussi gagné la course en 2017. Rasmus Tiller est l'unique autre coureur à avoir remporté À Travers le Hageland - il avait levé les bras en 2021 - et devrait être le seul de rival de van der Poel avec un autre Norvégien, Alexander Kristoff.

Seulement cinq équipes du World Tour prendront le départ à Aerschot. Lotto Dstny comptera sur Florian Vermeersch, Soudal-Quick Step sur Yves Lampaert et Casper Pedersen, Intermarché-Circus-Wanty sur Arne Marit et Sven Erik Bystrom et Israel-Premier Tech sur Giacomo Nizzolo et Sep Vanmarcke, qui fait son retour après sa fracture du poignet lors d'une course gravel. Avec Hugo Hofstetter et David Dekker dans la sélection, Arkéa Samsic espère un sprint pour la victoire à Diest.