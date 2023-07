Matteo Sobrero s'offre la 4e étape, Jhonatan Narvaez reste leader

Matteo Sobrero (Jayco AlUla) s'est adjugé la 4e et avant-dernière étape du Tour d'Autriche (2.1), mercredi, après 197 km entre St. Johann Alpendorf et Steyr. L'Italien a devancé au sprint son équipier allemand Felix Enghelhardt et le Tchèque Michael Boros (Elkov-Kasper). L'Équatorien Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) a conservé la tête du général.

L'étape proposait les ascensions de Pyhrn (8,3 km à 3,6%), de Saab (2,8 km à 4,4%) et du Porscheberg (1,4 km à 11%), dont le sommet se trouvait à 13 km de l'arrivée. Au terme de cette côte, le peloton de tête se composait d'une vingtaine de coureurs, dont le leader du général Narvaez. Ceux-ci se disputaient la victoire au sprint. Sobrero s'y montrait le plus rapide pour enlever, à 26 ans, la troisième victoire de sa carrière. Il s'agit de son premier succès dans une épreuve en ligne après avoir gagné le titre de champion d'Italie du contre-la-montre en 2021 et le chrono final du Giro 2022.

Jeudi, la 5e et dernière étape reliera Ybbs an der Donau à Sonntagberg (155,8 km). Six ascensions figurent au programme, dont la montée finale vers Sonntagberg (3,9 km à 8,7%).

Le Tour d'Autriche effectue son retour après quatre ans. Ben Hermans avait remporté les deux dernières éditions, en 2018 et 2019. La course avait ensuite été annulée entre 2020 et 2022 en raison du Covid-19 puis de soucis financiers et logistiques.