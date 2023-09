Mauri Vansevenant prolonge chez Soudal Quick-Step jusqu'en 2026

Vansevenant, 24 ans, a débuté comme professionnel au sein du Wolfpack en juillet 2020. En 2021, il a décroché le premier succès de sa carrière en remportant le GP Industria & Artigianato. La même année, il a pris la 2e place de la 10e étape du Tour d'Espagne. Cette saison, il a remporté la deuxième victoire de sa carrière sur la 5e étape du Tour d'Oman, dont il a terminé 2e du classement général.

"Signer pour trois saisons supplémentaire est un signe de la confiance que l'équipe a en moi", a déclaré Vansevenant, cité dans le communiqué. "J'ai été capable de progresser dans cette magnifique équipe et j'espère continuer à le faire. J'ai beaucoup de beaux souvenirs des précédentes saisons et j'ai couru de belles courses dont des Monuments et des grands tours. Cela m'a aidé à progresser."