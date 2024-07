Max Walker gagne le contre-la-montre, Andreas Leknessund reste leader

Max Walker (Astana Qazaqstan Development) a remporté dimanche après-midi la seconde partie de la deuxième étape du Tour de Sibiu (2.1), un contre-la-montre individuel de 3,2 kilomètres dans les rues de Sibiu en Roumanie. Le Britannique de 22 ans a bouclé le parcours en 4:22. Le Néerlandais Joren Bloem (TDT-Unibet Cycling) terminé deuxième à deux secondes, et le Polonais Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling) est troisième à quatre secondes. Arjen Livyns (Lotto Dstny) à cinq secondes, et Jordy Bouts (TDT-Unibet Cycling), dans le même temps, terminent respectivement quatrième et cinquième.