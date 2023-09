Même si elle ne pourra porter le maillot de championne d'Europe, Kopecky vise la victoire

La championne du monde Lotte Kopecky mènera la sélection belge samedi, sur la course en ligne des championnats d'Europe de cyclisme aux Pays-Bas. Bien qu'il s'agira de la dernière course de sa saison, "la forme est toujours là" pour Kopecky.

L'ambition de la championne du monde reste élevée. "Je suis toujours motivée pour jouer toutes mes cartes une dernière fois cette saison, même si je sais que je ne pourrai jamais porter le maillot de championne d'Europe (car le championnat d'Europe a lieu avant les Mondiaux en 2024, ndlr). Mais si je gagne, ce sera une autre course de cochée sur ma liste de rêves."

Le col du VAM, point clé de l'épreuve de samedi, est bien connu de Kopecky, qui l'a déjà emprunté lors du Tour de Drenthe. "Ils ont ajouté un secteur supplémentaire au col. Cela le rend plus difficile, mais ce n'est toujours pas fait pour les grimpeurs. Je pense que des coureuses très rapides vont le passer, quelqu'un comme Lorena Wiebes, par exemple. Pour moi, cela pourrait être plus difficile, mais je pense que nous pouvons faire une très belle course, même sur ce parcours."