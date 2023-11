Michael Vanthourenhout renouvelle son titre: "C'était mon jour"

Peu en forme cette saison, Vanthourenhout a choisi le moment idéal pour débloquer son compteur. "La saison n'avait pas bien commencé pour moi", a déclaré le Flandrien après la course. "J'étais malade avant la première manche de Coupe du monde à Waterloo avant de finir sur le podium à Overijse et Ruddervoorde. À Maasmechelen, j'ai connu un jour sans et j'ai abandonné. Je me suis mieux senti après le cross du Koppenberg et j'étais parti en France avec de la confiance."

Vanthourenhout pourra donc porter le champion d'Europe une saison de plus après avoir pris la tête de la course dès le deuxième tour dimanche. "C'était mon jour. J'ai eu de bonnes sensations dès le départ et j'ai réussi à prendre rapidement la tête. Heureusement, j'étais assez fort pour rester devant jusqu'au bout. Si je n'avais pas gagné, j'aurais encore pu compter sur mon maillot de champion de Belgique mais cela fait du bien de reconduire mon titre."