Mikel Landa, 3e à Huy: "J'espère être un des acteurs de la Doyenne"

"Battre Tadej Pogacar n'était pas envisageable, même si j'avais le plein de confiance", a indiqué Mikel Landa. "Pogacar est supérieur aux autres, il est impossible de le battre pour le moment. Il dispose, en plus, d'une équipe très forte, qui a tout contrôlé mercredi à Huy. Je suis personnellement content de ma troisième place, qui me donne le plein de confiance pour la suite de la saison, à commencer par Liège-Bastogne-Liège de ce dimanche où j'espère un des principaux acteurs. Mercredi, j'ai réussi à conquérir une place sur le podium dans un final très disputé dans le Mur de Huy, une montée difficile à gérer, surtout dans un niveau de course élevé comme nous avons connu. Je suis content de ma journée, qui est le fruit d'un gros travail hivernal avec mon équipe. J'ai faim de plus, j'espère pouvoir rester présent à ce niveau pour le reste de la saison."