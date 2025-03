Milan-Sanremo: Lorena Wiebes s'impose après un très gros travail de Lotte Kopecky

La Néerlandaise Anne Knijnenburg (VolkerWessels Women's) a attaqué à 85km de l'arrivée, comptant jusqu'à 2:42 d'avance sur le peloton. Deux kilomètres plus loin, les Italiennes Laura Tomasi (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) et Virginia Bortoli (Top Girls Fassa Bortolo) ont lancé une contre-attaque.

Elles étaient 141 à avoir pris le départ de Genova pour finir sur la Via Roma de Sanremo 156 km plus loin.

La Néerlandaise Lorena Wiebes a devancé sa compatriote Marianne Vos (Visma Lease a Bike), 2e, et la Suissesse Noémie Ruegg (EF Education-Oatly), 3e. Lotte Kopekcy (SD Worx-Protime) a terminé 10e dans le groupe qui s'est joué la victoire au sprint et a effectué un gros travail pour sa coéquipière.

À 50km du terme, toutes les échappées ont été reprises par le peloton. La course a été marquée ensuite par deux chutes à 31km de l'arrivée. La Néerlandaise Silke Smulders (Liv AlUla Jayco) et la Canadienne Olivia Baril (Movistar) sont d'abord tombées avant que l'Italienne Letizia Paternoster (Liv AlUla Jayco) chute, entrainant avec elle les deux coureuses de Visma Lease a Bike, la Française Pauline Ferrand-Prévot et la Néerlandaise Marianne Vos.

À 500 mètres du sommet du Poggio di San Remo, plusieurs coureuses ont attaqué mais en vain à chaque fois. À 3km de la fin, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) a placé une nouvelle attaque. L'Italienne a fini par craquer à 300m de la ligne et a regardé le sprint final opposant surtout Wiebes à Vos.

Avec ce prestigieux succès, Lorena Wiebes signe sa 5e victoire de la saison, sa 98e en carrière. Elle succède au palmarès à l'Allemande Trixi Worrack (Nürnberger Versicherung) victorieuse de la dernière édition disputée en 2005.