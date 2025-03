Qui sont les favoris de Milan-Sanremo? Dans le Peloton s'est penché sur la question

Milan-Sanremo se déroule ce samedi, c'est le premier monument cycliste de la saison. Il y aura du beau monde dans le peloton qui s'élancera pour cette course longue de 291 kilomètres. Qui s'imposera ? Nos consultants de l'émission Dans le Peloton ont donné leur avis.

Concernant Pogacar, Philippe Gilbert est unanime. "Ça fait quelques éditions qu’il fait cette course avec l’ambition de la gagner. Il a un peu tout testé, il commence à connaitre la course, il habite Monaco donc le final, il le fait régulièrement. Tout comme Pedersen qui a aussi déménagé sur Monaco cet hiver, ce sera un avantage pour lui de connaître chaque virage. Je pense que Pogacar sera très proche cette année-ci".

Kévin Van Melsen rejoint l'ancien champion du monde 2012, et évoque sa chute aux Strade Bianche. "S’il prend le départ, c’est qu’il est à 100%. Ça a quand même été une chute à haute vitesse, il s’en sort très bien, ça aurait pu être dramatique là où il est tombé. Je pense qu’il est vraiment focus sur Milan-Sanremo, on sait que les monuments c’est quelque chose de très important pour lui, je suis quasiment persuadé que l’équipe UAE va tout faire pour avoir un peloton réduit au pied du Poggio et qu’ils puissent lancer les offensives très tôt".

Pour Stéphane Thirion, il n'y a qu'une seule manière pour le slovène de l'emporter: "Son équipe doit mettre en route très tôt, dès le Turchino, en tout cas dans sa descente et rester en tête du peloton jusqu’au bout. Cela va demander des efforts colossaux à ses équipiers, mais ils ont les moyens pour sacrifier quelques coureurs. Même la Cipressa, je pense que c’est trop tard pour Pogacar".

Mathieu Van Der Poel pour un deuxième sacre à Milan-Sanremo?

Kévin Van Melsen a fait du coureur néerlandais, son favori numéro 1. "Je pense qu’il a démontré à Tirreno et depuis le début de l’année qu’il est vraiment présent et en forme. On a vraiment vu sur Tirreno qu’il montait en puissance, même quand ça monte, il est très costaud".