Mondiaux de cyclisme sur piste: les Françaises médaille d'argent de l'Américaine

"C'est facile de courir avec sa meilleure amie sur la piste. On n'a même pas eu besoin de se parler, on se connaît par coeur. La vie ne s'arrête pas au Jeux. On a montré qu'on était une belle équipe de France et qu'on a de l'avenir", a souligné la Nordiste de 24 ans.

Reste à décrocher ce titre mondial qui échappe aux Françaises, battues de trois petits points samedi, depuis l'introduction de l'Américaine aux Mondiaux en 2017.

"Il va falloir les boucher un jour les trois points. Mais les Danoises étaient très fortes à domicile, a estimé Berteau. Donc voilà, on va être très contentes de notre deuxième place."

"C'est sûr que quand on regarde le tableau, trois points, c'est dur. Mais on n'a rien à regretter", a abondé Borras.

Jeudi, Clément Petit avait apporté à la France sa première médaille, le bronze, en prenant la troisième place de la course scratch.