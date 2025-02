Mondiaux de cyclo-cross: l'intouchable Mathieu van der Poel remporte un 7e titre historique, van Aert encore victime de la poisse

Mathieu van der Poel a remporté ce dimanche son 7e titre de champion du monde de cyclo-cross. Wout van Aert, victime d'une chute au premier virage de la course, a tout de même terminé 2e et hérite d'une nouvelle médaille d'argent.

Mathieu van der Poel a écrasé la course élites messieurs des championnats du monde de cyclocross et a renouvelé son titre, sans trembler, dimanche à Liévin. Le Néerlandais a fait la course en tête du début à la fin, et il s'est imposé avec un écart de 45 secondes sur son grand rival Wout van Aert. Thibau Nys a pris la 3e place à 1:06.

La Belgique s'est particulièrement bien illustrée avec 7 représentants dans le top 10.

Une démonstration

S'il n'a jamais plané l'ombre d'un doute sur la supériorité de Van der Poel sur papier, le tenant du titre devait encore confirmer sur le circuit du Val de Souchez. Le suspense que certains espéraient a été annihilé dès la première minute: 'MvdP' a doublé l'armada belge et s'est élancé seul à l'assaut des labourés du nord de la France.