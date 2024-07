Nicky Degrendele attend avec impatience ses premiers Jeux : "Je veux surtout savourer"

L'entraînement de samedi sur le vélodrome de Heusden-Zolder a également été soutenu. "C'était vraiment intense et l'intention n'est pas que cela diminue dans les semaines à venir. Pour le moment, j'ai un très bon sentiment. Je suis satisfaite de ma forme", a avancé Degrendele.

Degrendele a déjà remporté plusieurs médailles lors de championnats majeurs, mais elle n'a pas encore pu faire ses preuves aux Jeux. Malgré toute son expérience, elle sera une débutante sur la scène olympique à Paris. "Ce sont effectivement mes premiers Jeux, mais pour moi, c'est plus grand que ça ne l'est. Au final, on y rencontre les mêmes adversaires. Je considère que c'est une compétition comme les autres, peut-être aussi un peu pour me protéger, même si je sais que cela n'a lieu que tous les quatre ans. J'ai hâte d'y être. Et surtout, je veux savourer. Malheureusement, j'ai dû manquer les Jeux de Rio et de Tokyo. J'espère que nous pourrons en tirer quelque chose de beau."