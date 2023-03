Nouvelles lignes de départ et d'arrivée, mais un final toujours favorable aux sprinteurs

La douzième édition du GP Jean-Pierre Monseré aura lieu dimanche. Pour la première fois, la course partira d'Ichtegem. Elle se terminera toujours à Roulers, mais la ligne d'arrivée a été déplacée de la Beversesteenweg vers la Kaaistraat, où résident les bâtiments du sponsor-titre de l'événement.

"Nous avons également plus d'espace à cet endroit", a expliqué le président du comité organisationnel Rino Vandromme. "Nous partons cette année d'Ichtegem, pour la première fois. Une nouvelle ligne de départ signifie que nous avons dû modifier le parcours." Les premières pentes du Gitsberg arriveront après 15 kilomètres, et "après 25 kilomètres, nous atteindrons pour la première fois la ligne d'arrivée pour entamer trois grands tours d'un circuit de 57,8 kilomètres", avec plusieurs montées et secteurs pavés. "Les chances d'en arriver à nouveau à un sprint sont grandes, mais peut-être que les montées pourront causer des séparations dans le peloton", a expliqué l'organisateur à propos du final.

Sept équipes WorldTour seront au départ de la course avec Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus, Jumbo-Visma, Soudal-Quick Step, Arkéa-Samsic, DSM et Cofidis. La liste provisoire des participants contient déjà les noms de Caleb Ewan, Dries De Bondt, Gerben Thijssen, Ethan Vernon, Hugo Hofstetter, Sam Welsford, Victor Campenaerts, Sasha Weemaes et Jules Hesters.

L'année dernière, la victoire était revenue à Arnaud De Lie à Roulers. Le Belge, qui ne participera pas à cette édition 2023, avait coupé la ligne en premier au sprint, devançant Dries De Bondt et le Français Hugo Hofstetter.

Le GP Jean-Pierre Monseré est organisé en hommage au champion du monde originaire de la ville de Réthy, décédé le 15 mars 1971 dans un accident pendant une course de kermesse.