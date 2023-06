OIav Kooij: "Aujourd'hui, cela m'a souri"

La troisième fois fut la bonne. Dans le sprint massif qui a sanctionné la 4e et dernière étape du ZLM Tour dimanche à Oosterhout, le leader Olav Kooij (Jumbo-Visma) a tout de même réussi à remporter une victoire d'étape. "J'ai finalement réussi à gagner une étape", a déclaré le Néerlandais. "Les deux derniers sprints s'étaient mal passés".

"Aujourd'hui, c'est un succès. Je remporte également la victoire au classement général pour la deuxième année consécutive et j'en suis évidemment très heureux."

Kooij a été parfaitement emmené par ses coéquipiers. "Mes coéquipiers ont pris le contrôle de la course dans la finale. Il y a eu un train parfait avec trois autres gars devant moi. Ils ont roulé à fond. J'ai pu prendre le relais après le virage et m'en sortir. Je regrette les derniers jours parce que ça n'a pas marché. Les gars avaient travaillé si dur et je n'ai pas pu les récompenser. Mais nous avons toujours gardé confiance. Des petites choses se sont collées dans les roues, mais aujourd'hui, les pièces du puzzle se sont bien assemblées."