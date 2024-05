Olav Kooij remporte la neuvième étape au sprint, Tadej Pogacar reste leader

Le Néerlandais Olav Kooij (Visma-Lease a Bike) a décroché la victoire au sprint face à l'Italien Jonathan Milan (Lidl-Trek) au bout de la neuvième étape du Tour d'Italie dimanche qui se tenait sur 214 kilomètres entre Avezzano et Naples.

L'étape du jour a été marquée par une chute à 58 km de l'arrivée des deux coureurs d'INEOS Grenadiers, le Britannique Geraint Thomas et le Norvégien Tobias Foss ainsi que de l'Allemand Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe). Les trois coureurs sont rapidement remontés sur leur vélo.

A 27 kilomètres de l'arrivée, le Français Julien Alaphilippe (Soudal Quick-Step) a lancé une attaque pour rejoindre le groupe de tête avant d'être rattrapé 20 kilomètres plus loin et de voir l'Equatorien Jhonatan Narvaez (INEOS Grenadiers) attaquer.

Tadej Pogacar a lancé le sprint pour son équipier chez UAE Emirates, le Colombien Juan Sebastian Molano finalement troisième. Dans une grosse bataille au finish, c'est Olav Kooij qui s'est imposé devant Jonathan Milan.

Le Néerlandais de 22 ans remporte la 33e victoire de sa carrière et la cinquième de la saison après ses succès lors de la Classique d'Almeria, de la cinquième étape de l'UAE Tour et des étapes 1 et 5 de Paris-Nice. C'est son premier succès dans un grand Tour pour sa première participation.