Opérée d'une fracture des cervicales, Elke Vanhoof donne des nouvelles rassurantes

Elke Vanhoof s'est blessée en chutant samedi. Elle a dû être opérée, opération qui s'est bien déroulée, selon la fédération et la concernée.

"Samedi dernier, j'ai eu un gros accident en France et j'ai été victime d'une fracture aux cervicales (C6). Les heures les plus effrayantes de ma vie. L'os était cassé et avait bougé. J'avais besoin d'être opérée le plus vite possible afin d'éviter des dégâts irréversibles", a posté Vanhoof sur les réseaux sociaux au lendemain de l'annonce de son forfait.