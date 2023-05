Otto Vergaerde dans la sélection de Trek-Segafredo qui visera les points avec Pedersen

Le Flandrien oriental de 28 ans disputera son second Giro après le premier l'an dernier (119e du classement final).

La sélection comprend également les Néerlandais Bauke Mollema et Daan Hoole, les Érythréens Natnael Tesfatsion et Amanuel Ghebreigzabhier, le Luxembourgeois Alex Kirsch, le Letton Toms Skujins et l'ancien champion du monde danois Mads Pedersen. Celui-ci visera les succès d'étapes et le maillot cyclamen du classement aux points.