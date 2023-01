Paris-Roubaix - Le Team Flanders-Baloise et Bingoal WB ont reçu une invitation

(Belga) L'organisateur de Paris-Roubaix, ASO, a annoncé jeudi que les équipes cyclistes Flanders-Baloise et Bingoal WB figurent parmi les équipes ayant reçu une wildcard pour la prochaine édition (9 avril).

Parmi les formations invitées, on retrouve Uno-X, Q36.5 de Tom Devriendt, qui a étonnamment terminé quatrième de L'Enfer en 2022 pour Intermarché-Wanty-Gobert. En figurant parmi les trois meilleures équipes du classement UCI ProTeams de l'année dernière, Lotto Dstny était automatiquement retenue. Avec les WorldTeams, elles aussi assurées d'être au départ, Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty et Soudal-Quick Step, il y aura donc à six équipes belges au départ. Chez les dames, l'équipe belge AG Insurance-Soudal Quick-Step a reçu l'une des sept wildcards. Fenix-Deceuninck sera également présente le 8 avril. (Belga)