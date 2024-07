Pas de contre-temps pour Ruben Gommers: "c'est toujours positif pour un coureur de BMX"

"J'ai pu bien reconnaitre la piste ces deux derniers jours et les entrainements se sont bien passés", a expliqué Ruben Gommers à son hôtel à Meudon mardi. "Je me sens bien, pas de soucis au niveau physique. Cela me donne un bon sentiment. Tout est sous contrôle sans contre-temps, ce qui est déjà pas mal pour un coureur de BMX. L'idée en commençant est de gagner. Mais tout le monde veut la même chose. Après les trois ou quatre tours du jour, j'espère surtout avoir un bon sentiment en fin de soirée sur la manière dont j'ai couru. On verra à quoi ça mène. Tous les meilleurs sont là. Des 25 français de niveau mondial, les trois meilleurs sont présents. Et tous les meilleurs des autres pays aussi. Personne ne manque. Nous sommes 24 et je pense vraiment que tout le monde peu gagner ou aller en finale. J'ai vu contre qui j'étais au premier tour, mais chaque série est vraiment difficile. Un tirage facile ça n'existe pas".

Les demi-finales et finales auront lieu vendredi.