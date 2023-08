Pas de super journée pour Vervenne: "J'en avais besoin pour signer un bon résultat"

"Je savais à l'avance que j'avais besoin d'une très bonne journée pour obtenir un bon résultat. Cela n'a pas été le cas. Ce n'était pas si mal, mais je n'avais pas de super jambes", a expliqué le champion de Belgique en titre, 20 ans, qui a bouclé le parcours en 44:42.51. "J'ai essayé, en m'entraînant et en surcompensant, d'arriver à ce super jour, mais ça n'a pas marché. Je ne peux pas être totalement déçu. C'est comme ça. J'ai réussi à respecter assez bien le plan au niveau de la cadence tout au long du parcours".

Vervenne avait noté que de nombreux coureurs pouvaient craquer dans le dernier kilomètre sur la raide montée pavée menant au Château de Stirling. "C'est un beau parcours, avec beaucoup de longues lignes, mais aussi quelques obstacles. Et puis il y a la montée finale. C'est là qu'il faut à nouveau y aller à fond, car on peut encore gagner ou perdre beaucoup de temps sur ses concurrents. Il s'agit de savoir si on a encore suffisamment de ressources. Il faut bien se ménager sur la route pour garder suffisamment d'énergie en vue du dernier kilomètre."