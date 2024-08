Pascal Eenkhoorn passe de Lotto Dstny à Soudal Quick-Step

Eenkhoorn, 27 ans, avait rejoint Lotto Dstny en 2023 après cinq saisons passées chez Jumbo-Visma. Il compte cinq victoires à son palmarès dont la dernière remonte à juin 2022 avec un titre de champion des Pays-Bas.

"Je suis impatient de rejoindre l'équipe qui est une des plus importantes et plus performantes du cyclisme. C'est une équipe qui a un énorme impact dans le monde du cyclisme avec un incroyable héritage et que j'ai toujours admiré. J'espère que nous pourrons obtenir de bons résultats ensemble et que je serai capable de retrouver la meilleure version de moi-même", a confié Eenkhoorn, cité dans le communiqué.