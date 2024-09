Pau Miquel déclassé et pénalisé après un sprint irrégulier

Le jury de la Vuelta a été particulièrement sévère avec les sanctions ces trois dernières semaines, et jeudi, Miquel en a fait les frais. Lors de son sprint pour la deuxième place, il a, selon le jury de course, dévié de sa trajectoire au point de gêner ou de mettre en danger d'autres coureurs. La sanction : une amende de 500 francs suisses, huit points en moins au classement par points, et un déclassement à la dernière place du groupe auquel Miquel appartenait, soit la neuvième.

Avec le déclassement de Miquel, le Britannique Max Poole monte à la troisième place du classement de l'étape, derrière Berrade et le Suisse Mauro Schmid.