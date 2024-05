Pelayo Sanchez n'a "pas les mots" après sa victoire sur la 6e étape

A l'attaque avec le double champion du monde Julian Alaphilippe et le champion d'Australie Luke Plapp, Sanchez s'est imposé au sprint, décrochant la plus grande victoire de sa carrière. "C'est fantastique, je n'ai pas les mots, c'était une journée complètement folle pour moi. Je savais que ce serait une journée très difficile, où tout le monde serait à fond. J'ai essayé de garder de l'énergie, d'attendre le bon moment. Et après deux heures de course, j'ai suivi tous ceux qui attaquaient."

"Une fois dans l'échappée, j'ai essayé de garder mon calme et je me suis retrouvé avec Luke Plapp et Julian Alaphilippe avec lesquels j'ai collaboré. J'ai essayé de les lâcher aussi mais ce n'était pas possible. Heureusement, j'ai été le plus rapide au sprint. Gagner sur un Grand Tour, ça a toujours été un rêve. L'an passé, j'ai failli y arriver sur le Tour d'Espagne", a conclu Sanchez, 24 ans, vainqueur cette saison du Trofeo Pollenca à Majorque et d'une étape du Tour des Asturies l'année dernière.