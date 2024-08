Pfeiffer Georgi contrainte à l'abandon avant la 6e étape

Pfeiffer Georgi ne prendra pas le départ de la 6e étape du Tour de France Femmes vendredi. La cycliste britannique souffre d'une main cassée et de fractures à la nuque, a communiqué son équipe DSM-firmenich PostNL.

Georgi, 23 ans, a été impliquée dans la chute massive dans le final de la 5e étape jeudi à Amnéville. "Les examens ont révélé une main cassée et des fractures à la nuque qui ne nécessiteront pas d'opération. Elle sera écartée pour au moins quatre semaines mais sa santé et sa récupération sont le plus important", a précisé Camiel Aldershof.

La 6e étape du Tour de France Femmes reliera Rémiremont à Morteau sur une distance de 159,2 km vendredi.