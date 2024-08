Philipsen remercie son équipier Van der Poel: "Il a pu libérer toute sa puissance"

Après deux deuxièmes places dans la première et la troisième étape, Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a réussi à s'imposer dans le Renewi Tour en s'offrant la quatrième étape samedi. Le sprinteur a été parfaitement lancé par son équipier, le champion du monde Mathieu van der Poel. "C'est chouette de gagner encore une fois", a déclaré Philipsen après la course dans l'interview flahsh.

"C'était l'objectif avant de commencer ce Renewi Tour", a expliqué Philipsen. "Je suis heureux d'avoir réussi aujourd'hui. J'étais passé tout près de cette victoire à deux reprises, mais j'ai aussi eu de la malchance. J'ai eu un saut de chaîne, une crevaison et j'étais aussi un rien trop court. Ici, à Aalter, c'était un final technique. Le dernier virage était à 450 mètres de la ligne et Mathieu roulait juste devant moi. Aujourd'hui, il a pu libérer toute sa puissance dans la dernière ligne droite, j'étais bien calé dans sa roue et j'ai pu sortir parfaitement. De cette manière, il est très difficile de nous battre au sprint", a analysé le sprinteur.

Le Renewi Tour s'achèvera dimanche. Avec sa victoire, Philipsen a fait son entrée dans le top-10 du général. Il est sixième à 21 secondes du leader, Alec Segaert (Lotto Dstny). "Sören Kragh Andersen, Van der Poel et moi-même ne sommes pas loin de Segaert. Ce sera une journée difficile demain. Pas seulement parce que l'étape est dure, mais des températures très chaudes sont attendues. Ce n'est pas un avantage si tu dois travailler dur", a conclu Philipsen.