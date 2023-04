Plan International Belgique mise sur le vélo pour défendre les droits des filles au Rwanda

A l'occasion de la Journée internationale du sport au profit du développement et de la paix, Plan International Belgique lance un projet nommé "Bike for Future" au Rwanda. L'objectif est d'utiliser le sport, et plus précisément le vélo, comme instrument de changement et de défense des droits des filles dans ce pays qui accueillera en 2025 les Championnats du monde cyclistes.