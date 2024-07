Pogacar couronne son Tour de France d'une sixième victoire sur le contre-la-montre final

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 111e édition du Tour de France. Le coureur slovène s'est offert le luxe d'une 6e victoire d'étape à l'occasion du contre-la-montre final couru dimanche de Monaco à Nice, sur 33,7 kilomètres. Pogacar a fait respecter la hiérarchie en dominant Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel sur le chrono, lesquels terminent également aux 2e et 3e places du classement général.

Tous les regards étaient rivés sur les trois premiers du classement général, trois grimpeurs aguerris et friands de l'exercice chronométré. Point intermédiaire après point intermédiaire, Remco Evenepoel écrasait les meilleurs temps provisoires. Dans son sillage, Jonas Vingegaard établissait un nouveau temps référence avant que Tadej Pogacar, souverain sur cette Grande Boucle, n'efface leurs chronos des tablettes.

Tadej Pogacar s'est imposé dimanche avec respectivement 1:03 sur le Danois de la Visma-Lease a Bike, et 1:14 sur le leader de la Soudal Quick-Step. Au général, Vingegaard termine à 6:17 du maillot jaune incontesté, et Evenepoel monte sur la 3e marche du podium à 9:18. Le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) termine 4e à 19:03, l'Espagnol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) est 5e à 20:06.

Grâce à sa large avance, le leader de UAE Team Emirates a pu s'offrir une célébration dans les rues de Nice, pour fêter sa victoire après trois semaines menées d'une main de maître. C'est la troisième victoire finale de Tadej Pogacar sur la Grande Boucle, lui qui s'était imposé en 2020 et 2021 avant de devoir s'incliner devant Jonas Vingegaard sur les deux dernières éditions. Le Slovène a remporté à lui seul six étapes de la course pour ajouter au classement général, exactement comme il l'avait fait il y a moins de deux mois au Tour d'Italie. Il compte désormais 84 succès en carrière.