Pour Wilfried Peeters, Soudal-Quick Step peut se relancer avec une victoire à Roubaix

"Nous allons appliquer la même tactique à Paris-Roubaix que sur le Tour des Flandres", a expliqué le directeur sportif, qui veut laisser la gestion de la course aux autres équipes. "C'est contraire à notre philosophie, mais il n'y a pas d'autre solution. On peut le faire avec un collectif fort, nous ne baisserons pas les bras. Si nous sommes vaincus dans le final, tant pis, mais je veux que nous nous soyons battus", a-t-il souligné.

Tout pourrait changer en cas de victoire à Roubaix, dimanche. "On ne peut pas prédire le déroulement de la course. Le fait est que nous avons une équipe très expérimentée. En plus, je serai dans la voiture aux côtés de Tom Steels, qui a également brillé sur Paris-Roubaix. Si nous gagnons dimanche, tout le monde parlera de nous différemment."