Première victoire pro pour William Junior Lecerf: "Une sensation incroyable"

Lecerf, qui dispute le Tour du Rwanda avec l'équipe de développement de Soudal Quick-Step, a réglé un peloton réduit au terme d'une étape de 93 kilomètres comprenant cinq ascensions. "Je savais que j'étais en bonne forme après la solide semaine que j'ai vécue avec l'équipe WorldTour à l'AlUla Tour", a expliqué Lecerf, deuxième de l'épreuve disputée en Arabie saoudite au début du mois. "La confiance était élevée après ce résultat et l'excellent départ que nous avons connu ici au Rwanda. Je n'ai pas de mots pour raconter ce que cette première victoire signifie pour moi, mais ce que je peux dire, c'est un grand merci à mes équipiers de Soudal Quick-Step Devo qui ont travaillé dur toute la journée, contrôlé l'échappée et toutes les attaques survenues en fin de course, et sans qui ce moment incroyable n'aurait pas été possible."

Lecerf est désormais deuxième du général derrière son équipier néerlandais Pepijn Reinderink. Soudal Quick-Step Devo a remporté le contre-la-montre par équipes comptant comme 1re étape.